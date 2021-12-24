Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 7 миллиардов рублей за неудаление информации, которая в России считается запрещенной. На компанию наложен оборотный штраф впервые в истории российского судопроизводства. Как отмечает РБК, судья запнулся, называя сумму штрафа.

Роскомнадзор сообщает, что с начала года на Google составлено 16 протоколов. Аналогичные материалы направлены в суд и в отношении Facebook.

