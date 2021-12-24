В Кемерово суд вынес приговоры ещё четырём фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

15 лет колонии строго режима получил генеральный директор компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко. Его фирма проводила реконструкцию торгового центра с нарушениями установленных норм. Суд обязал его также выплатить штраф в размере 70,5 миллионов рублей и запретил заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях на протяжении 11 лет.

За решётку отправится и экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова. Суд приговорил её к 18 годам колонии и обязал выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. На скамье подсудимых также оказался сын Комковой Эдуард и её заместитель Светлана Шенгерей. Они получили 10 и 7 лет колонии соответственно.

По версии следствия, совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Чередниченко, Комковой и ее сыну. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение утвержденного проекта. В частности, на всех этажах здания не были установлены автоматические системы пожаротушения. Шенгерей при этом признали виновной в злоупотреблении полномочиями.

Ранее суд также вынес обвинительные приговоры ещё восьми фигурантам уголовного дела. Они получили от 5 до 14 лет колонии.