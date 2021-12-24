Суд приговорил 19-летнего москвича к четырем годам тюрьмы за реабилитацию нацизма

Следствие считает, что он осквернил стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны.

Ближайшие годы Матвей Юферов проведет в колонии общего режима. К такому решению сегодня пришел Московский городской суд. Он счел столичного студента виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветерана. В конце ноября Юферов помочился на стенд с портретом участника Великой Отечественной войны.

По версии следствия, москвич опубликовал фотографию, на которой оскверняет ветерана, в соцсети. При этом внимание общественности к произошедшему привлек основатель организации «Мужское государство*» Владислав Поздняков. Он разместил фото со студентом в своем телеграм-канале. Как сообщает интернет-издание «Медиазона*», показания против Матвея Юферова дал его же друг, сделавший распространившуюся фотографию. Позднее задержанный извинился и сказал, что был пьян, но это не помогло избежать наказания.

До вынесения приговора Матвея Юферова держали в СИЗО.

* "Мужское государство" - экстремистская организация, запрещённая в России. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.