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Эксклюзив Эха 14:00, 24 декабря 2021

Законопроект о Fan ID направлен на контроль над болельщиками вне стадиона – фанат «Зенита»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» фанат футбольного клуба «Зенита» Михаил Гаранин.
«Смысл дополнительной идентификации человека, идущего на фанатский сектор, непонятен: все карты клубные именные, просто так человек со стороны в принципе не может попасть, всех знают поименно в фанатском секторе. Мы уже год ходим по QR-кодам теперь на футбол, то есть это еще одна, получается, система идентификации личности. Боязнь идет такая, что в принципе сейчас человека могут забанить, грубо говоря, за неуплаченный вовремя кредит. <...> У нас депутаты ссылаются, что в Европе якобы везде работают Fan ID, это не совсем так. Это те же именные клубные карты, которые позволяют, если человек совершил правонарушение на футбольном матче, его заблокировать. А у нас в данном случае есть подозрение, что вся эта система не конкретно на устранение беспорядков на трибунах, а на другую степень контроля над человеком, чтобы можно было манипулировать не только на футболе, но и вне футбольного поля», — сказал он.
М.Гаранин отметил, что необходимость оформления Fan ID принесет большие убытки футбольным клубам.
Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались оформлять «паспорта болельщиков». В сообщении фанатского объединения «Ландскрона» в инстаграме говорится, что «нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».
Законопроект о введении в России системы идентификации зрителей на спортивных мероприятиях Госдума приняла неделю назад в третьем, окончательном чтении. Fan ID должны заработать со следующего лета. Футбольные клубы и болельщики с самого начала критиковали планы властей и указывали на избыточность нового закона, говоря о развитии «цифрового концлагеря». Как полагают эксперты, нововведение сильно ударит по посещаемости стадионов.


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