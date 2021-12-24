Ведомости: Москва занимает второе место в мире по дороговизне парковки для жителей

К такому выводу пришла газета «Ведомости». Максимальный тариф за час парковки с сегодняшнего дня составляет 450 рублей. Дороже парковка только в Риге, но в столице Латвии придется платить только в небольшой зоне старого города. Издание отмечает, что, по сравнению с лидерами списка, парковка в Абу-Даби, Пекине и Берне в десять-двадцать раз доступнее.

В абсолютном выражении самая дорогая парковка в Лондоне, Амстердаме и Осло, однако, при сопоставлении стоимости парковки со средней зарплатой, все три города не попали в первую десятку.