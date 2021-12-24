По предварительным данным, замыкание электропроводки стало причиной пожара в реанимации больницы в Астрахани

По предварительным данным, замыкание электропроводки стало причиной пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани. Об этом сообщили в областной администрации. В результате пожара погибли две женщины, находившиеся в ковидном боксе. Ранее возможной причиной пожара называлось возгорание кислородного оборудования.