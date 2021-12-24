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13:32, 24 декабря 2021

В России за сутки от коронавируса умерли 998 человек

Суточная смертность немного снизилась впервые с октября. По данным оперативного штаба, выявлено менее 25 тысяч новых заболевших, в том числе, в Москве около двух тысяч.


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