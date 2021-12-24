Прокуратура Москвы отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка, — сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николая Полозова. Он отказался отвечать на вопрос о местонахождении Цимбалюка, сославшись на интересы безопасности.
Ранее телеканал RT сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос из-за подозрений в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и представителям российской власти. Цимбалюк должен был явиться в прокуратуру для дачи объяснений сегодня, при этом журналист был аккредитован на пресс-конференцию президента России, которая прошла днем ранее. Цимбалюк впервые за много лет не присутствовал на этом мероприятии.
Прокуратура Москвы отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка
Прокуратура Москвы отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка, — сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николая Полозова. Он отказался отвечать на вопрос о местонахождении Цимбалюка, сославшись на интересы безопасности.