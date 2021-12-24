Прокуратура Москвы отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка, — сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николая Полозова. Он отказался отвечать на вопрос о местонахождении Цимбалюка, сославшись на интересы безопасности.

Ранее телеканал RT сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос из-за подозрений в возбуждении ненависти или вражды к россиянам и представителям российской власти. Цимбалюк должен был явиться в прокуратуру для дачи объяснений сегодня, при этом журналист был аккредитован на пресс-конференцию президента России, которая прошла днем ранее. Цимбалюк впервые за много лет не присутствовал на этом мероприятии.