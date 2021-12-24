Бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области приговорена к 18 годам колонии по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Остальные фигуранты получили от 7 до 15 лет. По версии следствия, Комкова за взятку в 7 миллионов рублей дала разрешение застройщику «Зимней вишни» реконструировать здание без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах. В результате пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следственный комитет возбудил три уголовных дела.