Совет Федерации одобрил закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков

Он будет содержать сведения обо всех правонарушениях. Без этого документа попасть на стадион будет невозможно. Как ожидается, закон вступит в силу с июня будущего года. Футбольные болельщики против ведения Fan ID. В частности, фанаты питерского клуба «Зенит» отказались оформлять паспорта болельщиков. Они считают, что это репрессивные и избыточные меры.