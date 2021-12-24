Совет Федерации одобрил закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков

Он будет содержать сведения обо всех правонарушениях. Без этого документа попасть на стадион будет невозможно. Как ожидается, закон вступит в силу с июня будущего года. Футбольные болельщики против ведения Fan ID. В частности, фанаты питерского клуба «Зенит» отказались оформлять паспорта болельщиков. Они считают, что это репрессивные и избыточные меры.
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