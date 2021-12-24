В России ждут высоких цен на газ в следующем году

Вице-премьер Александр Новак сказал, что баланс спроса и предложения сейчас таков, что стоимость сырья держится на высоком уровне. На этой неделе она достигала рекордных 2150 долларов за тысячу кубометров.

Аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин в нашем эфире сказал, что президент РФ Владимир Путин напрасно обвинил американских поставщиков в том, что они перенаправили свой сжиженный газ в Латинскую Америку и Азию.

Крутихин добавил, что Владимир Путин проявляет некоторую некомпетентность в вопросах нефти и газа.



Цены в Европе начали расти на фоне низкого уровня запасов в хранилищах. Кроме того, «Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу «Ямал – Европа». Накануне компания в четвертый раз подряд не стала бронировать его мощности.