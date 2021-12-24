В Москве, по данным газеты «Коммерсатъ», задержали основателя Балтийской промышленной компании Диану Каледину

Следствие уверено, что структуры Калединой, которую еще называют предпринимателем, стоящем у истоков возрождения отечественного станкостроения, должны были поставить предприятию «Сигнал» фрезерный обрабатывающий центр. На это из федерального бюджета было выделено около 15 миллионов рублей. Однако на деле компания получила по завышенной стоимости китайский аналог, на который была нанесена российская маркировка. Отмечается, что уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено еще два месяца назад и до этого момента в нем фигурировали лишь некие неустановленные лица из числа руководства и сотрудников компании-поставщика.

Адвокат Дианы Калединой сообщил газете «КоммерсантЪ», что его подзащитная уже находится в Санкт-Петербурге, она дала следователям подробные объяснения в качестве подозреваемой. Другой защитник уточнил, что Каледина полностью отрицает свою вину, называя уголовное преследование заказным. По утверждениям защиты, есть документация, подтверждающая страну-производителя поставленного товара, а стоимость продукции является рыночной и соответствует заявленной в договоре.

Уже сегодня в Санкт-Петербурге Диане Калединой могут предъявить обвинения и избрать меру пресечения.