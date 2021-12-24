Россия считает, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстановка в Донбассе продолжает деградировать и назвала ситуацию в регионе «позором современной Европы».

Киев нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося «нападения» России, чтобы отвлечь внимание населения от невыполненных обещаний по Донбассу, добавила Захарова.

Ранее в российском Минобороны утверждали, что американские частные военные компании готовят провокации с некими «химическими компонентами» на востоке Украины. В Пентагоне это назвали ложью.