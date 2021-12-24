Суд дал 4 года колонии блогеру, осквернившему портрет ветерана в Москве

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Как сообщала прокуратура Москвы, ночью 25 ноября обвиняемый, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе «За оборону Москвы». Свои действия он снял на телефон, после чего разместил в соцсети.