На Филиппинах продолжаются поиски выживших во время тайфуна

По последним данным, жертвами числятся уже более 300 человек, свыше полусотни пропали без вести. Это официальная статистика, которую приводят власти страны.

Стихия обрушилась на Филиппины неделю назад, местами порывы ветра достигали 185 километров в час. По оценкам российского посольства, в районах прохождения тайфуна проживает порядка 150 соотечественников. Есть ли среди них пострадавшие – пока неизвестно.