Более полусотни компаний в Крыму закрыли сведения о своих владельцах и директорах

Об этом пишет газета РБК со ссылкой на аналитику компании «Контур». Как отмечается, большинство фирм, ограничивших доступ к этой информации, сделали это во второй половине года. Среди них – крупнейший по выручке мясокомбинат «Дружба народов», который ранее правительство объявило единственным поставщиком Росгвардии.

Право закрыть данные об учредителях появилось у крымских компаний два года назад для защиты от санкций США и ЕС. Эти сведения могут быть предоставлены только государственным органам, Центробанку и судам.

