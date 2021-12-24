Футбольные фанаты опасаются, что новый закон о Fan ID приведет к массовым отказам в посещении матчей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Наибольшую озабоченность болельщиков вызывают критерии отказа. Те формулировки, которые стоят в законе, позволяют на Чемпионат мира и на «Евро» без объяснения причин отказывать большому числу зрителей. Это беспокоит болельщиков, они сделали заявление, они так для себя это видят, бойкотированием, например. Главное, чтобы действия болельщиков были услышаны и приняты здравые решения. <...> В начале будут всем выдавать кроме тех, у кого судебный запрет на посещение матчей, а дальше будут аннулировать тем, кто нарушил. Боятся, что это будет для многих закрытая дверь, подавать заявку, на которую заведомо придет «вам отклонено», как это было на чемпионате мира», – сказал он.

А.Шпрыгин считает, что другие клубы присоединятся к протесту фанатов «Зенита».

«Другие клубы, я не сомневаюсь, поддержат, просто кто в какой форме и кто в какой период времени. Но до весеннего чемпионата, я думаю, все определятся с позицией», — заключил он.

Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались оформлять «паспорта болельщиков». В сообщении фанатского объединения «Ландскрона» в инстаграме говорится, что «нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».

Законопроект о введении в России системы идентификации зрителей на спортивных мероприятиях Госдума приняла неделю назад в третьем, окончательном чтении. Fan ID должны заработать со следующего лета. Футбольные клубы и болельщики с самого начала критиковали планы властей и указывали на избыточность нового закона, говоря о развитии «цифрового концлагеря». Как полагают эксперты, нововведение сильно ударит по посещаемости стадионов.