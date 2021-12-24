Московская прокуратура отозвала вызов на допрос украинского журналиста Романа Цимбалюка

Его адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что кабинет, в который необходимо было явиться, оказался закрыт. Ни одного из помощников представителя надзорного ведомства не оказалось, а его коллега из соседнего кабинета сказал, что вызов отозвали несколько дней назад.

Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее передавал, что журналиста вызвали на допрос по административному делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Сам Цимбалюк в эфире «Эха Москвы» называл эту ситуацию давлением на СМИ и отмечал, что ему не передавали никакую повестку.

Цимбалюк отметил, что не может приходить в российские органы, ориентируясь на информацию в прессе.