Суд в Кемеровской области приговорил к реальным срокам фигурантов второго дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова получила 18 лет колонии общего режима. Суд счел ее виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Сын экс-руководителя регулятора Эдуард Комков тоже признан виновным и приговорен к 10 годам тюрьмы. Решено отправить его в колонию строгого режима. Следствие утверждает, что ранее он вместе со своей матерью и бизнесменом Никитой Чередниченко получил многомиллионную взятку от совладельца «Зимней вишни». В ответ на это Госстройнадзор позволил реконструировать торговый центр без специального разрешения.

При этом автоматическая система пожаротушения, которую должны были установить на каждом этаже здания, отсутствовала. Суд также приговорил к 7-летнему заключению бывшего заместителя главы местного Госстройнадзора Светлану Шенгерей. Предприниматель и генеральный директор компании, реконструировавшей «Зимнюю вишню», Никита Чередниченко тоже получил реальный тюремный срок — 15 лет строгого режима, а также штраф более чем в 70 млн рублей. Пожар в «Зимней вишне» произошел в 2018 году и унес 60 жизней. Более половины жертв — дети.

Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, гособвинение в целом удовлетворено сегодняшними решениями суда, несмотря на то, что требовало более строгое наказание. Ранее тюремные сроки получили и фигуранты первого дела о пожаре, в числе которых руководители торгового центра и спасатели.