Москвичи собирают подписи против благоустройства переулков Арбата и Хамовников, противоречащего интересам жителей

Москвичи собирают подписи против благоустройства переулков Арбата и Хамовников, противоречащего интересам местных жителей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» местный житель Майя Байдакова.

«Мы собираем подписи к документу с возражениями против проекта благоустройства переулков Арбата и Хамовников. <...> Нам в начале 2020 года на импровизированных слушаниях показали определенные части картинки этой концепции благоустройства, она совершенно не соответствует ни историческому облику, ни потребностям жителей. Она меняет полностью два сквера Нансена и Идальго. Сквер Идальго расположен рядом с музыкальной школой, церковью и жилым домом, здесь тихо и спокойно, а там хотят сделать фонтан, прогулочные зоны. Хотят убрать разницу между тротуаром и проезжей частью у церкви. То есть пространство, созданное для туристов, а не для местных жителей, вся разработанная концепция направлена именно на это, на привлечение толп людей. Это по сути вторые Патриаршие, а у нас здесь 6 школ, 5 детских садов, 3 музыкальных школы, художественная школа, поликлиники, здесь тихо, здесь живут люди. Плюс к этому запланировано огромное сокращение парковочных мест и в целом концепция не рассчитана на жителей», — сказала она.

М.Байдакова добавила, что жители рассчитывают собрать около 500 подписей к понедельнику. В понедельник собранные подписи будут поданы в мэрию Москвы.