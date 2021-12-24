Авиаперевозчик United Airlines отменил больше ста рейсов из-за нехватки персонала, вызванной коронавирусом

Одна из крупнейших американских компаний принесла извинения на своем сайте и заверила в том, что прилагает усилия к перебронированию максимального числа билетов, чтобы люди могли отправиться в запланированные ими на праздники места. О массовой отмене рейсов объявила и другая авиакомпания Delta.

Дни, предшествующие Рождеству, по оценкам американских властей, считаются наиболее загруженными в плане пассажиропотока, равно как и начало января, когда все возвращаются домой после новогодних праздников, проведенных в гостях или на отдыхе.

