Глава Белого дома запретил импорт товаров из китайского Синьцзяна

Законопроект, который подписал Джо Байден, направлен на борьбу с нарушениями прав человека в этом регионе. Санкции также вводятся против китайских чиновников, которых Вашингтон считает причастными к репрессивной политике в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств. При этом Пекин все претензии США отвергает, как «совершенно необоснованные».