В московском метро пассажиру удалось выжить после падения на рельсы

Агентство Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что пострадавший госпитализирован. Инцидент произошел около часа назад на станции «Бульвар Рокоссовского». Движение на «Сокольнической» линии пришлось прервать. В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами. Сейчас все возвращается в штатный режим.