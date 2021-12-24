Правозащитный проект «ОВД-Инфо*» сообщает, что накануне по нему задержали двух активистов – Руслана Абасова и Льва Скорякина. В каком статусе они находятся – не уточняется.
В этот понедельник они развернули баннер «С днем чекиста» и зажгли фаеры у отдела управления ФСБ по Юго-Западному округу Москвы. 20 декабря в стране празднуется День работника органов безопасности.
Из-за акции у здания ФСБ возбудили дело о хулиганстве
Правозащитный проект «ОВД-Инфо*» сообщает, что накануне по нему задержали двух активистов – Руслана Абасова и Льва Скорякина. В каком статусе они находятся – не уточняется.