Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказания представителей власти за пытки в колониях

Документ устанавливает ответственность в виде лишения свободы до 12 лет.

С соответствующей инициативой депутаты выступили на фоне публикаций видео пыток из саратовской колонии, которую начал проект «Gulagu.net». Правозащитники продолжают выкладывать в сеть доказательства насилия над заключенными в разных регионах и утверждают, что это лишь малая часть секретного архива ФСИН, которым они располагают.