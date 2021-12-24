Япония не будет отправлять на Олимпиаду в Пекин правительственную делегацию

При этом в Токио отказались называть это дипломатическим бойкотом. На игры отправятся спортивные чиновники, включая председателя оргкомитета прошедшей в этом году токийской Олимпиады и руководитель национального Олимпийского комитета. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее США, Австралия, Великобритания и Канада объявили дипломатический бойкот, обвинив Китай в нарушении прав человека.