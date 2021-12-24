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11:04, 24 декабря 2021

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» опубликовали заявление, где отказались оформлять паспорта болельщиков

Фанаты Зенита считают, что закон о фан-ID, который накануне приняла Госдума подменяет понятия комфорта и безопасности. Об этом они написали в заявлении, оно опубликовано в социальных сетях сообщества. По мнению болельщиков, меры, которые вступят в силу в начале следующего лета, репрессивные и избыточны и превращают «жизнь, любовь и эмоции в декорацию». Именно поэтому, фанаты петербургского Зенита заявили, что не будут оформлять фан-id. Накануне Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает всех любителей зрелищного спорта заводить специальные цифровые паспорта, где будут сведения о поведении болельщиков. Без документа попасть на стадион будет невозможно.

Во время мира по футболу 2018 года болельщики жаловались, что их цифровые пропуска блокировали без объяснения причин.


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