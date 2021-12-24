Два человека погибли во время пожара в ковидном госпитале в Астрахани

Огонь вспыхнул в реанимационном отделении больницы в Кировском районе города, сообщили в МЧС. Там добавили, что пожар уже удалось ликвидировать. Его площадь составила 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали людей из здания. Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, пожар возник из-за возгорания кислородного оборудования. В свою очередь источник агентства ТАСС рассказал, что причиной происшествия стало короткое замыкание в плафоне освещения. Собеседник добавил, что автоматические пожарные системы не сработали.

Прокуратура и следственный комитет начали проводить проверку по факту пожара. Для выяснения причин возгорания в Астрахань вылетел замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. К месту происшествия также направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники с мобильной лабораторией.

В мае прошлого года пожары возникли в реанимационных отделениях больниц в Москве и Санкт-Петербурге. Росздравнадзор назвал причиной возгорания неисправность в аппаратах ИВЛ.