Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Танзилю Комкову признали виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, — сообщает агентство Интерфакс. Речь идет о втором уголовном деле, возбужденном после трагедии. Сын бывшей чиновницы осужден на 10 лет, ее экс-заместитель – на 7.

Ранее суд приговорил к реальным срокам бывшее руководство ТЦ, представителей компании, обслуживающей сигнализацию, и двух пожарных.

Жертвами ЧП стали 60 человек, большинство из них – дети.

