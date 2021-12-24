Абонентская база российских мобильных операторов почти восстановилась до уровня 2019 года

По подсчетам компании «ТМТ Консалтинг», сейчас она составляет почти 260 миллионов активных сим-карт. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты считают, что росту рынка в этом году способствовало смягчение режима изоляции и частичное восстановление числа трудовых мигрантов. При этом не исключено, что уже в новом году ситуация изменится из-за требований закона о борьбе с так называемыми серыми сим-картами.