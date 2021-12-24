В Южной Корее помилуют экс-президента, осужденную по делу о коррупции

Правительство включило 69-летнюю Пак Кын Хе в соответствующий список из-за состояния ее здоровья. Об этом сообщает информагентство «Ренхап».

В 2017 году Пак Кын Хе отстранили от должности в результате импичмента из-за коррупционного скандала. По версии обвинения, близкая подруга президента вымогала деньги у крупных корпораций и вынудила их пожертвовать десятки миллионов долларов в подконтрольной ей некоммерческие фонды. Всего в канун Нового года южнокорейские власти планируют освободить из тюрем более трех тысяч осужденных.