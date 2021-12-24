Лидером по росту зарплат среди всех отраслей стали финансы и страхование

В этом году оклады в этих сферах выросли больше, чем на 17%, — пишет газета РБК со ссылкой на отчет Сбербанка. На втором месте рейтинга IT и связь. Также в числе лидеров строительный сектор. Эксперты отмечают, что к концу года рост зарплат заметно ускорился. Это связывают с восстановлением найма и индексации зарплат в условиях ускоряющейся инфляции. При этом активность соискателей росла медленнее, чем спрос на них, что спровоцировало дефицит кадров почти во всех сферах.
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