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10:31, 24 декабря 2021

Пара из России, давшая показания по делу о сбитом малайзийском «Боинге», получила статус беженцев в Нидерландах

Как пишет местная газета «Волькскрант», их судьба решалась в парламенте, так как ранее миграционная служба отклонила все три прошения россиян и больше обращаться к властям они не имели права. Издание называет ситуацию исключительной для Нидерландов.
По данным журналистов, в день крушения девушка приехала в офис к своему парню и случайно услышала телефонный разговор его начальника, который обсуждал некий сбитый самолет, а потом вышел из кабинета и сказал, что повстанцам удалось поразить воздушное судно при помощи ракеты «Бук». Позже девушка узнала, что фирма работала как прикрытие для российских бойцов на территории Украины. Паре начали поступать угрозы от спецслужб.
На днях в суде по делу о крушении «Боинга» прокуратура запросила для фигурантов дела – трех россиян и украинца – пожизненные сроки.



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