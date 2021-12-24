Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

В пресс-службе суда агентству ТАСС рассказали, что спортивную организацию признали виновной в нарушении правил безопасности на стадионе.

Инцидент произошел в ноябре в конце матча, который завершился победой гостей со счетом 2:0. Болельщики армейцев зажгли на трибуне пиротехнику, после чего несколько сотен человек задержали.

Фанаты других команд приняли участие в акции в поддержку болельщиков ЦСКА. Они начали уходить со стадионов уже в начале игр.