Суд в Москве сегодня рассмотрит протоколы в отношении Google и Meta за повторное неудаление запрещенного контента

Если компании будут признаны виновными, их могут оштрафовать на сумму до 10% от размера выручки. По данным Лиги безопасного интернета, в прошлом году доход Meta в России составил около 40 миллиардов рублей, а Google — почти 220 миллиардов. Протокол против Meta был составлен Роскомнадзором еще в начале октября. По данным ведомства, речь шла о нескольких публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство.

При этом регулятор уточнил, что IT-компания выполнила его требования удалить противоправный контент, однако сделала это с опозданием. С начала года Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и технологических компаний за невыполнение требований властей удалять с ресурсов запрещённую по российским законам информацию. В частности, внимание Роскомнадзора привлекли посты в социальных сетях с информацией о митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Крупнейшие интернет-сервисы, по данным агентства «Интерфакс», уже неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафов в отношении компаний составляет более 200 млн рублей.