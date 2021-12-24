Два человека погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани

Источник агентства Интерфакс называет причиной ЧП воспламенение оборудования. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров, сейчас открытое горение уже ликвидировали. В этом и прошлом годах с больниц в разных регионах страны приходили сообщения о возгораниях аппаратов ИВЛ. Жертвами ЧП становились пациенты медучреждений.