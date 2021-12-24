В Оренбургской области суд приговорил священника, обвинённого в педофилии к 21 году лишения свободы

Николая Стремского признали виновным в сексуальном насилии над детьми. Священник будет отбывать наказание в колонии строго режима. Стремскому также запретили работать с детьми и лишили ордена «Родительской славы». По данным следствия, священник совершал развратные действия в отношении опекаемых и удочерённых им детей. Всего от действий Стремского пострадали 11 несовершеннолетних. Бывший настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе, является многодетным отцом. Он усыновил и взял под опеку больше 70 детей. Многие из них считают своего отца невиновным.

Фигурантами дела также проходят дочь священника Елена Стремская и её муж Виктор Щербаков. По версии следствия они насильно удерживали других детей в доме, запирая их в гараже.

Сам Стремский свою вину не признаёт и считает, что его оклеветали.

Ранее Николая Стремского также лишили опекунства над детьми.