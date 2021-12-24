Лавров: Полноценный диалог Москвы и Вашингтона может помочь установить глобальную стабильность

Полноценный диалог Москвы и Вашингтона может помочь установить глобальную стабильность, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Благодаря прямым переговорам двух крупнейших ядерных держав можно урегулировать региональные конфликты. На США и России лежит особая ответственность за безопасность на планете, сказал министр иностранных дел в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье». По словам Сергея Лаврова, Москва и Вашингтон уже возобновили диалог по информационной безопасности, но в межгосударственных отношениях все равно сложилась нездоровая обстановка.

Глава дипломатического ведомства назвал действия американцев недружественными, в частности он выделил санкции против России и обвинения, которые, по мнению Лаврова, безосновательны. Как накануне сообщили в Вашингтоне, Соединенные Штаты не согласны с рядом предложений России по взаимным гарантиям безопасности. В частности, американцы отвергли пункты, касающиеся НАТО. Москва ранее предлагала отказаться от присоединения к альянсу Украины и расширения военных сил на восток.

По данным агентства Reuters, переговоры США и России по гарантиям безопасности могут пройти уже в январе.