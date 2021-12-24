В ликвидации последствий пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ задействовано порядка 170 человек в сутки

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель оперштаба по ликвидации ЧС, заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

«Круглосуточно ведется устранение аварии, днем штатная численность составляет порядка 100 человек, ночью порядка 70 человек. Помощь нам никакая не нужна, все ресурсы у нас собраны», — сказал он.

Е.Луковников отметил, что нагрузка на электросети находится под контролем.

«Аварий на теплотрассах не было, на электросистеме тоже аварий не было. Мы это держим под контролем, там, где нагрузки на электросети предельные, мы заменяем внешними источниками электроэнергии, это дизельные электростанции», — сказал он.

Теплоснабжение в Улан-Удэ, нарушенное из-за пожара на ТЭЦ, планируется восстановить не раньше субботы, как сообщил журналистам замгенерального директора «Территориальной генерирующей компании номер 14» Юрий Дорфман. Из-за аварии в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались почти 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова, введен режим ЧС республиканского уровня. А.Цыденов сообщил, что бригады инженеров работают над устранением аварии и на ликвидацию ЧП уйдет некоторое время. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Цыденов досрочно вернется из зарубежной командировки в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.