Температуру в жилых домах в Улан-Удэ удалось поднять до 18 градусов после пожара на ТЭЦ

Температуру в жилых домах удалось поднять до 18 градусов тепла после пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель оперштаба по ликвидации ЧС, заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

«Сейчас идет восстановление энергоснабжения котловых агрегатов. На данную минуту запущено три котла, растоплен четвертый котел и в работе запуск пятого котла. Запуск этих агрегатов позволит поднять температуру на носителе до установленных норм и соблюсти температурный график отопления жилых помещений и социальных объектов и промышленных предприятий. Причина аварии предварительно – будет, естественно, расследование – короткое замыкание на ячейке номер 7. Претензии будут предъявлены, когда будет закончено расследование. Для жителей Бурятии предусмотрен механизм перерасчета платежа за тепло как за услугу, которая не исполнена надлежащим образом.

Под ограничением [теплоснабжения] оказались порядка 1300 домов. Ни один дом не отключался от отопления, сегодня температура в жилых помещениях не ниже установленной, нет такой информации, чтобы было ниже 18 градусов. <...> С каждым часом будет все теплее», — сказал он.

Руководитель оперштаба по ликвидации ЧС добавил, что детские сады не работают в связи с аварией.

«Детские сады – мы приняли решение, чтобы родители остались с детьми, школы у нас по решению штаба по ковиду и так находились на удаленке. Что касается больниц, там были созданы специальные отсеки, где поддерживалась температура на уровне 22-20 градусов комфортная. Те больные, которые находились в хорошем состоянии, они по собственному желанию или выписывались, те, кто желали продолжить лечение в стационаре, были переведены в другие больницы», — пояснил он.

Теплоснабжение в Улан-Удэ, нарушенное из-за пожара на ТЭЦ, планируется восстановить не раньше субботы, как сообщил журналистам замгенерального директора «Территориальной генерирующей компании номер 14» Юрий Дорфман. Из-за аварии в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались почти 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова, введен режим ЧС республиканского уровня. А.Цыденов сообщил, что бригады инженеров работают над устранением аварии и на ликвидацию ЧП уйдет некоторое время. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Цыденов досрочно вернется из зарубежной командировки в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.