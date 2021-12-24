Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались оформлять «паспорта болельщиков»

В сообщении фанатского объединения «Ландскрона» в инстаграме говорится, что «нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».

Законопроект о введении в России системы идентификации зрителей на спортивных мероприятиях Госдума приняла неделю назад в третьем, окончательном чтении. Fan ID должны заработать со следующего лета. Футбольные клубы и болельщики с самого начала критиковали планы властей и указывали на избыточность нового закона, говоря о развитии «цифрового концлагеря». Как полагают эксперты, нововведение сильно ударит по посещаемости стадионов.