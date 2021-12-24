По меньшей мере 38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

Еще около сотни пострадали, — приводит данные экстренных служб агентство Reuters. ЧП произошло ночью, причиной называют неисправность в машинном отделении. Всего на борту судна, которое следовало из столицы Бангладеш Дакки в город Баргуна на юге страны, находилось около тысячи пассажиров. Другие подробности пока не приводятся.