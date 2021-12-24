В Европе раскритиковали развертывание ЧВК «Вагнер» в Мали

Это ухудшит ситуацию в сфере безопасности и прав человека на западе Африки, — говорится в коммюнике, которое подписали 15 стран, в том числе, Франция, Германия и Великобритания. Они выразили сожаление, что переходные власти решили платить наемникам вместо того, чтобы поддерживать собственные вооруженные силы. В Европе заверяют, что у них есть данные о том, что развертыванию группы наемников содействуют российские власти.

Ранее Мали сообщало о намерении обратиться к ЧВК после того, как Франция анонсировала свертывание антитеррористической операции в стране.