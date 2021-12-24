Россия, по данным западных СМИ, вновь наращивает военное присутствие на границе с Украиной

На приграничные территории перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на британскую оборонно-разведывательную компанию Jane’s. Отмечается, что, судя по спутниковым снимкам, непосредственно военных там немного, однако при желании и необходимости Москва сможет оперативно прислать подкрепление. Bloomberg обращает внимание на то, что это происходит на фоне подготовки к переговорам по безопасности Кремля и Белого дома.

Опрошенные агентством эксперты уверены, что нынешние передвижения войск и вооружений необходимы для устрашения оппонентов, но в любой момент это может превратиться в долгосрочную угрозу.

Ранее о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной говорил и помощник американского президента Джейк Салливан. По оценкам американского правительства, у украинской границы стоят десятки тысяч солдат, однако Москва еще не приняла окончательного решения о возможном вторжении на Украину. В свою очередь глава Пентагона Джон Кирби ранее подчеркнул, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий.

Как ожидается, в начале будущего года в Женеве состоится встреча с США по вопросу гарантий безопасности