Священник Николай Стремский получил 21 год колонии за насилие в отношении детей

Как передает агентство ТАСС, он должен будет отбывать срок в колонии строгого режима. Священника также ограничили в праве заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет и лишили ордена «Родительской славы».

Семья священника Николая Стремского считается одной из самых многодетных в России. Усыновлять детей он начал с 1990 года, когда приехал в Оренбургскую область после службы в Афганистане. За 30 лет семья воспитала 75 детей, а в поселке Саракташ был построен большой храмовый комплекс, куда ежегодно приезжали паломники и туристы. В 2012 году Николай Стремский в Вифлееме презентовал проект развития обители Президенту Владимиру Путину.

Два года назад священника обвинили в том, что он в течение 20 лет совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних. Также его обвиняют в спаивании детей и избиениях.

Судебный процесс над священником проходил в закрытом режиме, однако журналистам «Новой газеты» удалось поговорить с несколькими потерпевшими. По их словам, десять из одиннадцати детей в суде отказались от данных ранее обвинений в адрес приемного отца.

Стремский находится в СИЗО уже больше двух лет. На время следствия его запретили в служении.