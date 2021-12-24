Защита руководства «СДС-Уголь» обжаловала аресты по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Это сообщает агентство ТАСС. Апелляцию подали, в том числе, адвокаты главы совета директоров холдинга Михаила Федяева, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Еще трем фигурантам инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности, которое повлекло гибель людей.

Месяц назад на шахте в Кемеровской области произошел взрыв метана. Жертвами ЧП стали 51 человек, включая пятерых горноспасателей, которые пришли на помощь шахтерам.