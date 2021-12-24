Столичные власти потратят четыре миллиарда рублей на новую систему наблюдения за ситуацией на дорогах

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на тендер на портале госзакупок. В рамках контракта власти арендуют у победителя конкурса почти полторы тысячи видеокамер, половина из которых появится на МКАД. Интеллектуальная система должна будет в автоматическом режиме выявлять аварии, пробки, а также животных на дорогах и даже машины, которые едут слишком быстро или слишком медленно.

В Центре организации дорожного движения заверили, что штрафовать за нарушения такие камеры не будут, но в случае возникновения инцидента информацию передадут экстренным службам или ближайшему экипажу дорожного патруля.