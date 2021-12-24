Подразделения ВДВ провели тактические учения в Крыму

В числе прочего десантники поразили условные цели, обозначающие беспилотники противника и отработали действие артиллерийских подразделений. Об этом со ссылкой на министерство обороны сообщает агентство Интерфакс. Всего в маневрах приняли участие более 1200 военнослужащих и 250 единиц военной техники.

Ранее в ведомстве рассказали, что к декабрю на полуострове сформируют новый десантно-штурмовой полк, который войдет в состав Новороссийской дивизии ВДВ.