Католики, протестанты и ряд поместных православных церквей начинают праздновать Рождество.

Собственно Рождество отмечают 25 декабря вне зависимости от того, на какой день недели выпадает эта дата. Днем ранее наступает Сочельник. В этот день в семьях садятся за стол и после появления Рождественской звезды на столе появляются блюда. Как правило постные. Меню станет разнообразнее на следующий день.

В городах по всей Европе и на других континентах работают рождественские ярмарки, правда на этот раз штамм коронавируса омикрон серьезно сократил их количество. В Ватикане, на площади Святого Петра по случаю праздника устанавливают Елку и вертеп, то есть Рождественские ясли, имитирующие те, в которых появился на свет Иисус Христос. Вместо срубленного хвойного дерева высаживается несколько новых. А древесина, которая остается по окончании Рождества идет на благотворительность.

В Сочельник в церквях начинаются службы, которые продолжатся 25 декабря рождественской мессой.