Польское адвокатское бюро подало заявление в прокуратуру о преступлении Александра Лукашенко против человечности

Само заявление содержит 160 страниц, рассказал телеканалу «Дождь*» глава Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, еще 10 тысяч страниц занимают материалы, касающиеся миграционного кризиса на границы Белоруссии с Евросоюзом, а дополнительные 30 тысяч листов связаны с преступлениями против белорусов и иностранных граждан.

В заявлении фигурируют 20 приближенных к Лукашенко силовиков, отметил Латушко. Среди них, в частности, глава белорусского КГБ, замглавы МВД, командующий внутренними войсками Белоруссии и командир минского ОМОНа.

Сам Лукашенко обвиняется в геноциде, совершенном против белорусов, которые использовали бело — красно – белый флаг, а также против иракцев, прибывших в Белоруссию. Кроме того, руководителя республики обвиняют в преступлении против человечности и государственном терроризме из-за экстренной посадки самолета Ryanair. В документах речь идет о периоде с 1996 года по сегодняшний день.

Как ожидается, в скором времени польская прокуратура проинформирует международный трибунал в Гааге о подаче заявления. Адвокаты также надеются до конца января будущего года подать заявление и в международный уголовный суд в Гааге

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